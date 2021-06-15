Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Demet Akalın'dan bomba yorum!
'Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı?' sorusu magazin gündeminin son zamanlardaki cevabı en merak edilen sorularından biri... Bir dargın bir barışık çift yine İnstagram'dan birbirini takip etmeyi bırakınca sosyal medyada ayrıldıkları yönünde dedikodular çıktı. Şarkıcı Demet Akalın ise, Hadise'nin yeni çıakacak şarkısı öncesinde dikkat çekmek için bu hamleyi yaptığını ima eden paylaşımlarda bulundu.
Hadise ve Kaan Yıldırım, yine İnstagram'da birbirlerini takip etmeyi bıraktılar ve birbirlerinin fotoğraflarını sildiler.
Demet Akalın, Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrılık haberlerine ilişkin paylaşım yapan sitelerden birinde, Hadise'yi çok kızdıracak bir yoruma imza atarak, Hadise'nin bu ayrılığı yeni çıkacak şarkısı öncesinde 'ses getirmek ve dikkat çekmek' amacıyla gerçekleştirdiğini ima etti. Demet Akalın ayrıca, Okan Kurt’la çektiği video ile Hadise’ye reklam göndermesi yaptı!
İşte Demet Akalın'ın Hadise'yle ilgili o yorumu...
Akalın bununla da yetinmedi, İnstagram'dan bir video paylaştı. Hikayesinden paylaştığı videoda, Akalın, araba ile giderken çektiği videoda, Okan Kurt’a “beni takipten çıkar mısın ya, yeni şarkımın reklamı için” diyerek Hadise ve Kaan Yıldırım ilişkisinin bitişinin, Hadise’nin yakında çıkacak albümü için olduğu imasında bulundu.