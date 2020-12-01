Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı sona erdi! Karantina ikiliye yaramadı

2020 yılının gözde aşıkları olarak gösterilen şarkıcı Hadise ve oyuncu Kaan Yıldırım'dan kötü haber geldi. Geçtiğimiz hafta koronavirüs testi pozitif çıkan Hadise, sevgilisine bulaştırmamak için kendi evine geçti. Sağlık durumu iyi olan Hadise, karantinadayken ilişkisi hakkında bir iddia ortaya atıldı.