Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı sona erdi! Karantina ikiliye yaramadı
Hadise'nin koronavirüse yakalanmasıyla evleri ayırmak zorunda kalan çiftten kötü haber geldi. Kaan Yıldırım ve Hadise ayrıldı.
2020 yılının gözde aşıkları olarak gösterilen şarkıcı Hadise ve oyuncu Kaan Yıldırım'dan kötü haber geldi. Geçtiğimiz hafta koronavirüs testi pozitif çıkan Hadise, sevgilisine bulaştırmamak için kendi evine geçti. Sağlık durumu iyi olan Hadise, karantinadayken ilişkisi hakkında bir iddia ortaya atıldı.
Çiftin hastalık nedeniyle evleri ayırdıktan sonra ilişkilerine de son verdiği ileri sürüldü. Hadise Instagram hesabından kimseyi takip etmezken Kaan Yıldırım da sevgilisini takipten çıkardı.
Öte yandan çift, geçtiğimiz günlerde köpekleri için açtıkları Instagram hesabını da ani bir kararla kapatmıştı.
Kaan Yıldırım: 24 Aralık 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İngiltere Londra Brunel Üniversitesi Pazarlama Bölümünden mezun oldu. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.