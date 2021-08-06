Hadise ve Hazal Kaya'dan Ümitcan Uygun ve Esra Hankulu paylaşımı

"Katil kim? Sadece Ümitcan Uygun denen bu iğrenç mahluk mu?"

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, haberle ilgili yaptığı paylaşımında "Şimdi sormak lazım. Katil kim? Sadece Ümitcan Uygun denen bu iğrenç mahluk mu?" ifadelerini kullanarak şöyle yazdı:

"Bu adam daha önce başka bir kadını öldürdüğünde cinayetten tutuklanmadı. Annesi şüpheli şekilde öldü, intihar dendi. Yaptığı canlı yayında uyuşturucu kullandığı için göstermelik olarak tutuklanıp salıverildi. Buradan aldığı cesaretle bir kadını daha öldürdü.

Tüm bunları yapabildiği sistem, amacı kadınları ve kırılgan grupları korumak olan uluslararası bir sözleşmeyi gerçek olmayan iddialarla iptal etti. Şimdi sormak lazım. KATİL KİM? Sadece Ümitcan Uygun denen bu iğrenç mahluk mu?"