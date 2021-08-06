Hadise ve Hazal Kaya'dan Ümitcan Uygun ve Esra Hankulu paylaşımı
Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun, bu sefer de evinde ölü bulunan Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınmasının ardından ünlü oyuncu Hazal Kaya ve Hadise'den Ümitcan Uygun'la ilgili tepki dolu paylaşımlar geldi.
Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Esra Hankulu'nun vücudunda herhangi bir darp izine rastlanılmazken ölümünün ilk belirlemelere göre uyuşturucu kullanımından kaynaklandığı tespit edildi. Bir süre önce eşinden boşanan Esra Hankulu ile Ümitcan Uygun geceyi aynı odada geçirdi. Ertesi gün saat 15.00'da uyanan Furkan G. ve Dilan C. odasına girdikleri Esra Hankulu'yu hareketsiz halde buldu.
Oyuncu Hazal Kaya, Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi olan ve bu kez de bir başka genç kadının ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ümitcan Uygun'a ve sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
"Katil kim? Sadece Ümitcan Uygun denen bu iğrenç mahluk mu?"
Ünlü oyuncu Hazal Kaya, haberle ilgili yaptığı paylaşımında "Şimdi sormak lazım. Katil kim? Sadece Ümitcan Uygun denen bu iğrenç mahluk mu?" ifadelerini kullanarak şöyle yazdı:
"Bu adam daha önce başka bir kadını öldürdüğünde cinayetten tutuklanmadı. Annesi şüpheli şekilde öldü, intihar dendi. Yaptığı canlı yayında uyuşturucu kullandığı için göstermelik olarak tutuklanıp salıverildi. Buradan aldığı cesaretle bir kadını daha öldürdü.
Tüm bunları yapabildiği sistem, amacı kadınları ve kırılgan grupları korumak olan uluslararası bir sözleşmeyi gerçek olmayan iddialarla iptal etti. Şimdi sormak lazım. KATİL KİM? Sadece Ümitcan Uygun denen bu iğrenç mahluk mu?"
Kaya, bir sonraki paylaşımında İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükten kaldırılmasına da değindi.