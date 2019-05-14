Hadise üç ayda 14 kilo verdi! Takipçilerini sosyal medyadan uyardı!
Son zamanlarda verdiği kilolarla gündeme gelen Hadise, sosyal medyadan takipçilerine uyarıda bulundu.
Ünlü isimlerin adlarını kullanarak zayıflama ilacı satan dolandırıcıların hedefindeki son isim Hadise oldu. Şarkıcı, kendi adını kullanarak kilo verdirici ürün satan kişiler hakkında takipçilerini uyardı ve böyle şeylere itibar etmemelerini istedi.
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Hadise, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla takipçilerini şöyle uyardı: ''Adımı kullanarak ''zayıflama'' ilaçları satan hiçbir reklama güvenmeyin ve itibar etmeyin. Bu tür sayfalar hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır.''
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Hadise, ''Bu tarz paylaşımlara itibar etmeyin'' diyerek bu hesapla ilgili olarak yasal işlemlerin başlatıldığını da duyurdu.
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Hadise, geçtiğimiz aylarda bir içecek firması ile reklam anlaşması yapmış ve 3.5 milyon kazanmıştı.
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