Hadise 'Tatlı leopar' paylaşımıyla binlerce beğeni aldı! Sosyal medyayı salladı
O Ses Türkiye yarışmasının jüri üyesi şarkıcı Hadise sosyal medya hesabı Instagram'dan yeni bir paylaşım yaptı. Hadise'nin bu paylaşımına binlerce beğeni yağdı.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden biri olan Hadise yaptığı paylaşımlarla ses getirmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı Instagram hesabından yaptığı siyah mini elbisesiyle takipçilerinden tam not aldı.
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Hadise, siyah mini elbisesi ile çekildiği pozunu "Dolce Gattopardo! (Tatlı Leopar)" notuyla takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcının bu paylaşımı 300 bine yakın beğeni aldı.
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Şarkıcı Hadise, geçtiğimiz günlerde bacak dekolteli pozunu Instagram hesabından paylaştı. Kırmızı ve yeşil renklerini bir arada kullanan Hadise'nin söz konusu paylaşımı binlerce beğeni aldı.
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O Ses Türkiye jürisi olan ünlü şarkıcı Hadise'nin sosyal medya hesabı Instagram'da 10,6 milyon takipçisi bulunuyor.
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