Hadise takipçilerini güldürdü! Aşk hayatına espirili gönderme

Sosyal medyayı aktif olarak kullanarak sıklıkla paylaşım yapan Hadise, takipçilerini güldürdü. Hadise, eski bir fotoğrafını "Hoşlandığım kişi 'Yemek yapan kadınlar bir adım öndedir' dediğinde ben" mesajıyla aşk hayatına espirili bir gönderme yaptı.