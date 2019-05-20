Hadise takipçilerini güldürdü! Aşk hayatına espirili gönderme
Son zamanlarda adı aşk dedikodularına sıklıkla karışan Hadise, kendi aşk hayatına göndermede bulundu.
Uzun zamandır hayatında kimse olmayan ama sıkça adı aşk dedikodularına karışan Hadise, sosyal medya paylaşımıyla aşk hayatına göndermede bulunarak, takipçilerini güldürdü.
18
Sosyal medyayı aktif olarak kullanarak sıklıkla paylaşım yapan Hadise, takipçilerini güldürdü. Hadise, eski bir fotoğrafını "Hoşlandığım kişi 'Yemek yapan kadınlar bir adım öndedir' dediğinde ben" mesajıyla aşk hayatına espirili bir gönderme yaptı.
28
Güzel şarkıcı Hadise, hakkında çıkan aşk dedikodularına ise şu cevabı vermişti:
38
"Hayatıma girecek kişi tüm sevenlerimin de karşısına gururla çıkaracağım kişi olacaktır."
48