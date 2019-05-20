Hadise takipçilerini güldürdü! Aşk hayatına espirili gönderme

Hadise takipçilerini güldürdü! Aşk hayatına espirili gönderme

Son zamanlarda adı aşk dedikodularına sıklıkla karışan Hadise, kendi aşk hayatına göndermede bulundu.

Hadise takipçilerini güldürdü! Aşk hayatına espirili gönderme - Sayfa 1

Uzun zamandır hayatında kimse olmayan ama sıkça adı aşk dedikodularına karışan Hadise, sosyal medya paylaşımıyla aşk hayatına göndermede bulunarak, takipçilerini güldürdü. 

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Hadise takipçilerini güldürdü! Aşk hayatına espirili gönderme - Sayfa 2

Sosyal medyayı aktif olarak kullanarak sıklıkla paylaşım yapan Hadise, takipçilerini güldürdü. Hadise, eski bir fotoğrafını "Hoşlandığım kişi 'Yemek yapan kadınlar bir adım öndedir' dediğinde ben" mesajıyla aşk hayatına espirili bir gönderme yaptı.

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Hadise takipçilerini güldürdü! Aşk hayatına espirili gönderme - Sayfa 3

Güzel şarkıcı Hadise, hakkında çıkan aşk dedikodularına ise şu cevabı vermişti:

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Hadise takipçilerini güldürdü! Aşk hayatına espirili gönderme - Sayfa 4

 "Hayatıma girecek kişi tüm sevenlerimin de karşısına gururla çıkaracağım kişi olacaktır."

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