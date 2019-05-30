Hadise sütyensiz yatak pozunu paylaştı takipçilerinin ağzı açık kaldı

Eleştirilere yanıt verdi: Hadise, bu sözlerin üzerine daha fazla dayanamadı ve sosyal medya hesabından kendisini eleştirenlere yanıt verdi. "Canımız isterse makyajsız düğüne, markete, yemeğe gideriz! Keyfimiz isterse bir daha hiç makyaj yapmayız. Kime ne?" diyen Hadise, şu pozunu paylaştı: