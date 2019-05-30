Hadise sütyensiz yatak pozunu paylaştı takipçilerinin ağzı açık kaldı
Gittiği bir restoranda makyajsız görüntülenmesi nedeniyle eleştirilere maruz kalan ünlü pop sanatçısı Hadise, sosyal medya hesabından paylaştığı cesuryatak pozuyla eleştirilere yanıt verdi.
Ramazan Bayramı'nda vereceği konserlerle en çok kazanan sanatçı unvanını eline alacak olan Hadise, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur bir pozla gündeme geldi. 9 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabıdan sütyensiz bir fotoğraf paylaşan Hadise, cesur pozuyla kendisini eleştirenlere cevap verdi.
Hadise, gittiği lüks bir restoranda makyajsız haliyle görüntü verdiği sırada “Bence her kadın kendini makyajlı da makyajsız da sevmeli. Ben kendimi makyajsız çok seviyorum” ifadelerini kullanmıştı. Gazeteci Cengiz Semercioğlu da, Hadise'yi şu sözlerle eleştirmişti:
Biraz özen gösterir insan: Sunset gibi şehrin en iyi restoranlarından birine giderken, gece yemekli organizasyon yaparken biraz özen gösterir insan. Ajda’yı bir gün gördünüz mü bu halde?”
Eleştirilere yanıt verdi: Hadise, bu sözlerin üzerine daha fazla dayanamadı ve sosyal medya hesabından kendisini eleştirenlere yanıt verdi. "Canımız isterse makyajsız düğüne, markete, yemeğe gideriz! Keyfimiz isterse bir daha hiç makyaj yapmayız. Kime ne?" diyen Hadise, şu pozunu paylaştı: