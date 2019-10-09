Hadise sonunda konuştu! Seksi dansları eleştiri yağmuruna tutulunca isyan etti

Hadise, daha fazla dayanamadı ve hakkında çıkan haberlere ve eleştirilere sert bir dillle cevap verdi. Son dans videosundaki seksi halleriyle, çocuklara kötü örnek olduğu söylenen Hadise, ''Dizilerde tecavüz ve şiddet sahneleri var. Projelerde kadınlar öldürülüyor, bir şey denmiyor. Sevdiğim şarkıyla bir dakika dans etmişim, bu mu kötü örnek?'' diyerek isyan etti.