Hadise sonunda konuştu! Seksi dansları eleştiri yağmuruna tutulunca isyan etti
Son zamanlarda sıklıkla eleştirilerin hedefi haline gelen Hadise, sonunda isyan etti.
Son zamanlarda sıklıkla sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen güzel şarkıcı Hadise, Instagram hesabından paylaştığı seksi danslarıyla ve cesur pozlarıyla çok konuşulmuş, birçok kişi tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu.
Hadise, daha fazla dayanamadı ve hakkında çıkan haberlere ve eleştirilere sert bir dillle cevap verdi. Son dans videosundaki seksi halleriyle, çocuklara kötü örnek olduğu söylenen Hadise, ''Dizilerde tecavüz ve şiddet sahneleri var. Projelerde kadınlar öldürülüyor, bir şey denmiyor. Sevdiğim şarkıyla bir dakika dans etmişim, bu mu kötü örnek?'' diyerek isyan etti.
Harbiye Açıkhava konserlerinin ilk gecesinde de ''Mekanın sahibi geldi'' cümleleri Hadise'nin başına bela olmuş, hatta Demet Akalın, Hadise'nin bu sözlerine sert çıkmıştı. Başarılı şarkıcı, Harbiye sözleri için de ''Öyle bir iz bırakmışız ki, birileri çekememiş. Bir geceyle böyle imza attıysak, seneye tarihe adımı yazdırırım'' dedi.
Demet Akalın, ''Mekanın sahibi geldi'' sözlerine sert çıkışının dışında Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan Hadise'nin takipçilerinin sahte hesaplardan oluştuğunu da iddia etmişti ki güzel şarkıcı, bu konuda da şunları söyledi: ''Allah şahidim, hiç yapmadım.''