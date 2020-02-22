Hadise siyah derin yırtmaçlı pozlarıyla kırdı geçti! Beğeni butonu çöktü
Son günlerde ablası Hülya Açıkgöz ile aralarındaki mahkemeyi kaybetmesiyle gündemde olan ünlü şarkıcı Hadise, Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden olan Hadise, son günlerde geçen yıla kadar menajerliğini yapan ablası Hülya Açıkgöz'le aralarındaki dava ile gündem olmuş, mahkemeyi kaybedince de zehir zemberek açıklamada bulunmuştu.
Instagram hesabından siyah derin yırtmaçlı pozlarını paylaşan Hadise, "Off to..." notuyla derin yırtmaçlı pozlarını paylaşan şarkıcıya takipçilerinden beğeni yağdı. 11 milyondan fazla takipçisi olan ünlü şarkıcının pozlarına beğeni sayısı 300 bine yaklaştı.
Birkaç gündür Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise, Yıldırım'ın köpeğiyle çektirdiği pozları kalp emojisiyle paylaşmasıyla ortaya çıktı. İlişkileri hakkında açıklama yapmayan ikili, ailelerini de tanıştırdı.
Hadise Kimdir?
Hadise, 22 Ekim 1985 yılında Belçika’da dünyaya gelmiştir. Tam olarak adı Hadise Açıkgöz’dür. Aslen Sivaslıdır. Ekonomi ve Çağdaş Diller eğitimi almıştır.