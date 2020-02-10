Hadise silikon taktırmış! O Ses'teki dekoltesi medyayı salladı
Hadise göğüslerine silikon mu taktırdı? Hadise'yi ele veren O Ses Türkiye'de giydiği derin dekolteli kıyafeti oldu. Hadise'nin eski görüntüsü de yanına eklenince fark ortaya çıktı
Türkiye'nin sevilen sanatçısı Hadise giydiği, yaptığı herşeyle gündem olmayı başarıyor. Bu kez magazin dünyası Hadise'nin göğüslerine taktırdığı silikon haberleri ile çalkalandı. O Ses Türkiye'de giydiği derin dekolteli kıyafet söylentiyi başlatan unsur oldu. Ünlü sanatçının eski fotoları ile yan yana konulunca fark çok bariz bir şekilde ortaya çıktı.
Birçok sosyal medya kullanıcısı, şarkıcının eski fotoğraflarını paylaşarak Hadise’nin silikon haberlerine göndermede bulundu.
2019 yılının son günlerinde hakkında çıkan kalça kaldırtma ve göğüslerine silikon taktırma haberlerine sessiz kalan ünlü şarkıcı Hadise, son zamanlarda tercih ettiği kıyafetlerle silikon taktırma iddialarını doğrulamış oldu.
Birçok sosyal medya kullanıcısı ise Hadise’nin yıllar önce O Ses Türkiye çekimlerinde çekilen fotoğraflarını paylaşarak göğüs dekoltesine dikkat çekti.