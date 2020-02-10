Hadise silikon taktırmış! O Ses'teki dekoltesi medyayı salladı

Türkiye'nin sevilen sanatçısı Hadise giydiği, yaptığı herşeyle gündem olmayı başarıyor. Bu kez magazin dünyası Hadise'nin göğüslerine taktırdığı silikon haberleri ile çalkalandı. O Ses Türkiye'de giydiği derin dekolteli kıyafet söylentiyi başlatan unsur oldu. Ünlü sanatçının eski fotoları ile yan yana konulunca fark çok bariz bir şekilde ortaya çıktı.