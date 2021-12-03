Hadise Sıla Zeynep Bastık Tarkan Gülşen'e fark attı! Zirveyi gören inanamadı: İşte Spotify yılın sanatçısı
2021'in yılının merakla beklenen Spotify listesi olan Yılın Sanatçıları yayımlandı. Listede Hande Yener, Mabel Matiz, Mustafa Ceceli, Hande Yener, Kenan Doğulu ilk 50 dışında kalırken zirvedeki isim herkesi şaşırttı.
Spotify'ın beklenen listesi açıklandı. Akış verilerinin yıllık dökümü olan Spotify 2021 Wrapped'e göre, akış Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçıları belli oldu. Hadise 100., Gülşen 87., Sıla 82. olarak ilk 50'ye giremezken Zeynep Bastık ve Tarkan da umduğunu bulamadı.
İşte Türkiye'nin 2021'de en çok dinlediği sanatçılar...
151
50 - Model
251
49 - No.1
351
48 - Contra
451