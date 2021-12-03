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Hadise Sıla Zeynep Bastık Tarkan Gülşen'e fark attı! Zirveyi gören inanamadı: İşte Spotify yılın sanatçısı

Hadise Sıla Zeynep Bastık Tarkan Gülşen'e fark attı! Zirveyi gören inanamadı: İşte Spotify yılın sanatçısı

2021'in yılının merakla beklenen Spotify listesi olan Yılın Sanatçıları yayımlandı. Listede Hande Yener, Mabel Matiz, Mustafa Ceceli, Hande Yener, Kenan Doğulu ilk 50 dışında kalırken zirvedeki isim herkesi şaşırttı.

Hadise Sıla Zeynep Bastık Tarkan Gülşen'e fark attı! Zirveyi gören inanamadı: İşte Spotify yılın sanatçısı

Spotify'ın beklenen listesi açıklandı. Akış verilerinin yıllık dökümü olan Spotify 2021 Wrapped'e göre, akış Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçıları belli oldu. Hadise 100., Gülşen 87., Sıla 82. olarak ilk 50'ye giremezken Zeynep Bastık ve Tarkan da umduğunu bulamadı.

İşte Türkiye'nin 2021'de en çok dinlediği sanatçılar...

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Hadise Sıla Zeynep Bastık Tarkan Gülşen'e fark attı! Zirveyi gören inanamadı: İşte Spotify yılın sanatçısı

50 - Model

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Hadise Sıla Zeynep Bastık Tarkan Gülşen'e fark attı! Zirveyi gören inanamadı: İşte Spotify yılın sanatçısı

49 - No.1 

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Hadise Sıla Zeynep Bastık Tarkan Gülşen'e fark attı! Zirveyi gören inanamadı: İşte Spotify yılın sanatçısı

48 - Contra

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