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Hadise Sıla Zeynep Bastık İrem Derici Demet Akalın hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı

Hadise Sıla Zeynep Bastık İrem Derici Demet Akalın hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı

Online müzik akış servisi Spotify tarafından güncellenen listede Zeynep Bastık, Sıla, Demet Akalın, İrem Derici, Hadise hüsrana uğradı.

Hadise Sıla Zeynep Bastık İrem Derici Demet Akalın hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı

Dünyanın en büyük online müzik akış servisi Spotify, Hot Hits Türkiye listesini güncelledi. En çok dinlenen şarkıların belli olduğu listede Sıla, Demet Akalın, İrem Derici, Zeynep Bastık, Hadise'ye fark atıp zirveye yerleşen isim herkesi şaşkına çevirdi. 

İşte en çok dinlenen şarkılar...

131
Hadise Sıla Zeynep Bastık İrem Derici Demet Akalın hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı

30 - Güneş, UZİ - Dua

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Hadise Sıla Zeynep Bastık İrem Derici Demet Akalın hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı

29 - Oğuzhan Koç, Arem Özgüç, Arman Aydın - Yoksa Yasak

331
Hadise Sıla Zeynep Bastık İrem Derici Demet Akalın hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı

28 - Ece Mumay - Peri

431