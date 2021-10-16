Hadise Sıla Zeynep Bastık İrem Derici Demet Akalın hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı
Online müzik akış servisi Spotify tarafından güncellenen listede Zeynep Bastık, Sıla, Demet Akalın, İrem Derici, Hadise hüsrana uğradı.
Dünyanın en büyük online müzik akış servisi Spotify, Hot Hits Türkiye listesini güncelledi. En çok dinlenen şarkıların belli olduğu listede Sıla, Demet Akalın, İrem Derici, Zeynep Bastık, Hadise'ye fark atıp zirveye yerleşen isim herkesi şaşkına çevirdi.
İşte en çok dinlenen şarkılar...
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30 - Güneş, UZİ - Dua
231
29 - Oğuzhan Koç, Arem Özgüç, Arman Aydın - Yoksa Yasak
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28 - Ece Mumay - Peri
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