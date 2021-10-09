Hadise sevgilisi Mehmet Dinçerler ile ilk kez fotoğraf paylaştı! El ele müze gezdiler

Ünlü şarkıcı Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım ile ilişkisini noktaladıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Instagram’ı aktif olarak kullanan şarkıcı, bu akşam herkesi şaşırtan bir adım attı. Cesur pozlarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı, sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele olan fotoğrafını paylaştı.