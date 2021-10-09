Hadise sevgilisi Mehmet Dinçerler ile ilk kez fotoğraf paylaştı! El ele müze gezdiler
Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele olan pozunu Instagram hesabından yayınladı.
Ünlü şarkıcı Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım ile ilişkisini noktaladıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Instagram’ı aktif olarak kullanan şarkıcı, bu akşam herkesi şaşırtan bir adım attı. Cesur pozlarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı, sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele olan fotoğrafını paylaştı.
Hadise siyah beyaz kareyi 'kalp' emojisi ile paylaştı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının büyük ilgi gösterdiği paylaşım, dakikalar içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.
Hadise ile Mehmet Dinçerler el ele... 'İstenmeyen gelin' iddialarına yanıt
Öte yandan bu yıl 16’ncısı gerçekleşen Contemporary İstanbul’un Tersane İstanbul’da gerçekleşen etkinliğine Hadise de sevgilisi Mehmet Dinçerler ile katıldı.