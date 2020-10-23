Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım ile evleniyor! Romantik kutlama
Kaan Yıldırım, sevgilisi Hadise'nin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. İkilinin evlilik haberleri hızla yayıldı.
Bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan şarkıcı Hadise, 35 yaşına bastı. Yıldırım, sevgilisinin yeni yaşını sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla kutladı.
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Birlikte çekilen siyah-beyaz bir karelerini yayınlayan oyuncunun, "İyi ki doğdun" notuyla paylaştığı gönderiye takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.
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Bu yılın sürpriz aşklarından olan Hadise-Kaan Yıldırım birlikteliğinin geçtiğimiz haftalarda sona erdiği öne sürülmüştü.
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Hadise, sevgilisinin köpeğinin Instagram hesabından yaptığı paylaşımla söylentilere son noktayı koymuştu.
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