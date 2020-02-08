Hadise seksi pozlarıyla eleştirilere son noktayı koydu iç çamaşırsız pozlar vermişti
Son günlerde sürekli olarak bir dergiye verdiği pozlarla adından söz ettiren Hadise, eleştirelere cevabını da seksi pozlarla verip, resmen son noktayı koydu.
Şarkılarından daha çok sosyal medya hesabı Instagram'da verdiği pozları ve konserlerinde giydiği kıyafetleriyle adından söz ettiren Hadise, bir dergiye verdiği iç çamaşırsız pozlarıyla da olay olmuştu. Seksi pozları nedeniyle sıklıkla eleştirilen güzel şarkıcı, eleştirilere cevabını da Instagram hesabından paylaştığı pozlarla verdi.
Son günlerde sürekli olarak dergi için verdiği pozları Instagram'da paylaşan Hadise, röportajından kesitleri de fotoğrafların altına not olarak düştü. Son paylaşımında ise giyimi nedeniyle eleştirilere maruz kalan Hadise, cevabı yapıştırdı.
Hadise, paylaşımının altına şu notu düştü:
"Hiçbir zaman bedenimin nasıl göründüğüyle alakalı bir korku içinde olmadım. Ayrıca kimse kimseyi beğenmek zorunda değil. Ben kendimi beğeniyorsam o noktada konu kapanıyor"
Hadise'nin son paylaşımı kısa sürede 300 bin beğeni aldı.