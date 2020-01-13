Hadise Seda Sayan'la pozunu paylaştı Beyazıt Öztürk detayı ve mini etek olay oldu

Programın kulisinden çekilmiş kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Hadise, Seda Sayan'la yanak yanağa çekildiği fotoğrafta Beyazıt Öztürk'e ok çıkardı. Beyazıt Öztürk'ün verdiği tepkiyi, fotoğrafın üzerine çizdiği bir ok ve gülen surat emojisi ile öne çıkaran Hadise, takipçilerini de güldürmeyi başardı.