Hadise Seda Sayan'la pozunu paylaştı Beyazıt Öztürk detayı ve mini etek olay oldu
Hadise, Instagram hesabından O Ses Türkiye'nin çekimlerinde Seda Sayan'la çekildiği fotoğrafını paylaştı. Beyazıt Öztürk'ün bakışları ve Sayan'ın eteği pozlarından daha çok konuşuldu.
Acun Ilıcalı'nın sunumuyla gerçekleşen O Ses Türkiye yarışmasının vazgeçilmez jürisi Hadise, Seda Sayan'la çekildiği fotoğrafını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı. Güzel şarkıcı, fotoğraftaki Beyazıt Öztürk detayını ise fark edince ifşa etmeden duramadı.
Programın kulisinden çekilmiş kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Hadise, Seda Sayan'la yanak yanağa çekildiği fotoğrafta Beyazıt Öztürk'e ok çıkardı. Beyazıt Öztürk'ün verdiği tepkiyi, fotoğrafın üzerine çizdiği bir ok ve gülen surat emojisi ile öne çıkaran Hadise, takipçilerini de güldürmeyi başardı.
Hadise ve Seda Sayan'ın ön planda olduğu fotoğrafta ise konuşulan konu detaylar oldu. Üçlünün fotoğrafı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenilmenin yanı sıra paylaşılan fotoğrafta Beyazıt Öztürk'ün bakışları konuşulurken 57 yaşındaki Seda Sayan'ın mini eteği de es geçilmedi.