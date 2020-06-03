Hadise Seda Bakan'ın kızıyla pozlarını paylaştı! Annelik provalarına başladı
Şarkıcı Hadise, oyuncu Seda Bakan'ın kızı Leyla ile çekildiği kareleri sosyal medya hesabına ekledi. Şarkıcı, bahçede verdiği pozları, 'Prenses Leyla' notu ile paylaştı.
Bir süredir Hekimoğlu'nun başarılı oyuncusu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise, salgın sonrası karantinayı sevgilisiyle beraber geçirirken takipçileriyle iletişimi koparmamak için sosyal medya uygulamalarına ağırlık verdi.
Önceki gün Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen şarkıcı, bu kez oyuncu arkadaşı Seda Bakan'ın geçtiğimiz yıl Ağustos ayında dünyaya gelen kızı Leyla ile pozlarını yayınladı.
Bakan'ın kızını kucağına alan Hadise, bahçede çekildiği fotoğrafları 'Prenses Leyla' notunu düşerek takipçilerinin beğenisine sundu.
Şarkıcının paylaşımları sevenlerinden büyük ilgi gördü. Çocuklara duyduğu sevgiyi her fırsatta dile getiren Hadise, geçtiğimiz aylarda top model Tülin Şahin'in kızı Siena Leyla'ya 'I Love You Baby' şarkısını söylemişti.