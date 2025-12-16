Hadise sanatçı dostlarına sitem etti! Depremzedeler için şarkı yapacaktık ama...
Ünlü şarkıcı Hadise, 6 Şubat 2023 yılında meydana gelen ve ''Asrın felaketi'' olarak kayıtlara geçen Kahramanmaraş depremleri sonrasında yardım amacıyla birçok ünlü ismi bir araya getirecek ortak bir şarkı yapmak istediklerini ancak egolar nedeniyle bu projenin hayata geçirilemediğini anlattığı açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi.
Ünlü şarkıcı Hadise, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrasında başlatılan yardım girişimlerini anlatırken yaptığı çarpıcı açıklamalarla yeniden dikkat çekti. İki yıl önceki bir programda dile getirdiği sözler, sosyal medyada viral olarak yayılıyor.
6 Şubat depremleri, Kahramanmaraş merkezli iki büyük sarsıntıyla 11 ili vurmuş ve resmi verilere göre 50 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybetmesine yol açmıştı. Bu felaket, Türkiye'nin en yıkıcı doğal afetlerinden biri olarak tarihe geçti. Deprem sonrası yardım seferberliği başlatılırken, sanat dünyasından da dayanışma çağrıları yükseldi.
'BİR ŞARKI YAPALIM DEDİK AMA EGOLAR İZİN VERMEDİ''
Hadise, deprem yardım şarkısı fikrini kendisi ortaya atmış ve plak şirketiyle birlikte harekete geçmişti. Projede rapçilerden arabesk sanatçılara, hatta futbolculara kadar geniş bir yelpazede ünlü isimlerin yer alması planlanıyordu. Amaç, farkındalık yaratmak ve önemli miktarda bağış toplamaktı. Ancak ünlü şarkıcı, sürecin tıkandığını şu sözlerle ifade etti: "Bir şarkı yapalım dedik ama maalesef egolar izin vermedi. Herkese ulaştık, ama 'Şarkı sözünü ben yazmazsam katılmam' gibi yanıtlar aldık." Hadise, bu durumun ülkedeki birlik beraberlik eksikliğini gösterdiğini vurgulayarak derin üzüntüsünü dile getirdi.
''BİZ BUNU BELÇİKA'DA BAŞARDIK''
Hadise, aynı dönemde Belçika'da deprem yardım şarkısı projesini başarıyla hayata geçirdiklerini anlattı. "People Help the People" adlı parçayı 30'dan fazla Flaman sanatçı ile kaydeden Hadise, "Orada herkes organize oldu, klip bile çektik. Ama Türkiye'de bunu yapamadık" diyerek kontrastı ortaya koydu. Bu çalışma, milyonlarca euro bağış toplanmasına katkı sağladı.