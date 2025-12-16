Hadise sanatçı dostlarına sitem etti! Depremzedeler için şarkı yapacaktık ama...

'BİR ŞARKI YAPALIM DEDİK AMA EGOLAR İZİN VERMEDİ''

Hadise, deprem yardım şarkısı fikrini kendisi ortaya atmış ve plak şirketiyle birlikte harekete geçmişti. Projede rapçilerden arabesk sanatçılara, hatta futbolculara kadar geniş bir yelpazede ünlü isimlerin yer alması planlanıyordu. Amaç, farkındalık yaratmak ve önemli miktarda bağış toplamaktı. Ancak ünlü şarkıcı, sürecin tıkandığını şu sözlerle ifade etti: "Bir şarkı yapalım dedik ama maalesef egolar izin vermedi. Herkese ulaştık, ama 'Şarkı sözünü ben yazmazsam katılmam' gibi yanıtlar aldık." Hadise, bu durumun ülkedeki birlik beraberlik eksikliğini gösterdiğini vurgulayarak derin üzüntüsünü dile getirdi.