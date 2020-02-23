Hadise Özge Ulusoy'a benzetildi paylaşımı Twitter'ı karıştırdı olay yorumlar
Kaan Yıldırım ile aşkında kriz çıktığı iddia edilen Hadise, son paylaşımıyla Özge Ulusoy'a benzetilince sosyal medyanın diline düştü. Photoshop yaptığı iddia edilen Hadise'ye olay yorumlar geldi.
Hadise, Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşk ile gündemdeyken bir anda yeniden sosyal medya paylaşımları konuşulmaya başlandı. Instagram'da zaman zaman yaptığı Photoshop'lu fotoğraflarla takipçilerinin diline düşen Hadise, bu kez Özge Ulusoy'a benzeyince Twitter yıkıldı.
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İddialı pozlarıyla adından söz ettiren Hadise, bu kez pembe uzun elbisesiyle ayna karşısında verdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımladı.
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Hadise'nin fotoğraflarına uyguladığı Photoshop ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
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Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddia edilen Hadise, yayımladığı bu paylaşımında Özge Ulusoy'a benzetildi.
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