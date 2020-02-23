Hadise Özge Ulusoy'a benzetildi paylaşımı Twitter'ı karıştırdı olay yorumlar

Hadise, Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşk ile gündemdeyken bir anda yeniden sosyal medya paylaşımları konuşulmaya başlandı. Instagram'da zaman zaman yaptığı Photoshop'lu fotoğraflarla takipçilerinin diline düşen Hadise, bu kez Özge Ulusoy'a benzeyince Twitter yıkıldı.