Hadise Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz dövmesine sert çıktı 'Eziksiniz'
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u döven Ozan Güven'e Hadise de sert çıktı. ''Eziksiniz'' diyerek ağır sözler sarf etti.
Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uygulaması gündeme bomba gibi düştü. İfadelerin de ortaya çıkmasıyla şiddetin boyutu gözler önüne serildi. Birçok ünlü isim de Ozan Güven'e tepki gösterdi.
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İlk olarak Demet Özdemir'in sözleri şimdi de Hadise, Ozan Güven hakkında olay sözlere imza attı.
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Hadise açıklamasında "Bu tarz erkeklere sadece söyleyeceğim bir laf var; eziksiniz. Bir ilişkide dört duvar arasında neler oluyor bilemeyiz ama ne olursa olsun kadına el kaldıramazsın" dedi.
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Hadise açıklamasının devamında şunları söyledi:
"Hayatınızda ne yaşadıysanız neyse sorununuz önce çözün ondan sonra bir kadınla ilişki yaşamaya başlayın! Kadınlar sizin sorunlarınızın ilacı ya da egonuzu tatmin edecek oyuncağınız değil..."
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