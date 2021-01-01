Hadise O Ses Türkiye'de giydiği kıyafetin fiyatı dudak uçuklattı
O Ses Türkiye'de seyirci karşısına çıkan Hadise'nin yılbaşı kıyafetleri için harcadığı para dudak uçuklattı.
TV 8'de yılbaşı için özel olarak hazırlanan O Ses Türkiye yarışması geceye damga vuran program oldu. Yıllardır O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Hadise yeni yılda da koltuğuna oturdu
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Kısa süre önce sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hadise bu yıl karalar bağladı.
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Geçtiğimiz yıl kırmızı bir kıyafet tercih eden Hadise, O Ses Türkiye Yılbaşı 2021 için siyah sade bir elbise tercih etti.
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Hadise yeni yıl kostümü ve takıları içim harcadığı para dudak uçuklattı.
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