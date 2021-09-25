Hadise Milano'da rüzgar gibi esti! Ünlü mücevher markasının ilk Türk temsilcisi

Hadise, marka elçisi olduğu bir mücehver markası için Milano'ya uçtu. Pomellato’nun ikonik mücevheri Nudo’nun 20’nci yılı için düzenlenen parti, Milano’nun tarihi binası Galleria Meravigli’de gerçekleşti. Gecenin ev sahipliğini Pomellato Group CEO’su Sabina Belli ve Pomellato Kreatif Direktörü Vincenzo Castaldo yaptı.