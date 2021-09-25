Hadise Milano'da rüzgar gibi esti! Ünlü mücevher markasının ilk Türk temsilcisi
İtalyan mücevher firması Pomellato’nun ilk Türk marka elçisi olan Hadise, markanın Milano Moda Haftası kapsamında verdiği partiye katıldı.
Hadise, marka elçisi olduğu bir mücehver markası için Milano'ya uçtu. Pomellato’nun ikonik mücevheri Nudo’nun 20’nci yılı için düzenlenen parti, Milano’nun tarihi binası Galleria Meravigli’de gerçekleşti. Gecenin ev sahipliğini Pomellato Group CEO’su Sabina Belli ve Pomellato Kreatif Direktörü Vincenzo Castaldo yaptı.
Ünlü şarkıcı Hadise'nin Milano'da giydiği dantelli elbisesi ile dekoltesi takipçilerinden çok sayıda yorum aldı.
Hadise reklam yüzü olduğu markanın davetiyle gittiği Milano'da giydikleri ile çok konuşuldu. Dandelli elbisesi ile paylaşımlar yapan Hadise takipçilerinden tam not aldı.
Davete güzelliği ve zarifliğiyle damga vuran şarkıcı, o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.