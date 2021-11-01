Hadise Mehmet Dinçerler'in annesiyle tanışınca sahne kıyafetleri birden değişti!
Ünlü popçu Hadise'nin yürek hoplatan mayolu ve seksi sahne kıyafetlerinin yerini kapalı tulum ve takımlar almaya başladı. Sosyal medya Hadise'nin bu radikal değişimini, geçtiğimiz günlerde 'müstakbel kayınvalidesi' ile tanışmasına bağladı.
İş insanı Mehmet Dinçerler ile adı anılmaya başladığından beri 'istenmeyen gelin' olduğu konuşulan Hadise, Mehmet Dinçerler'in annesi ile tanıştı. Sosyal medyada 'Hadise bu kez mutluluğu buldu, evliliğe gidiyor' yorumları yapıldı. Sosyal medyada Hadise ile ilgili öne çıkan ve dikkat çeken yorumlardan biri de 'Hadisenin 'müstakbel kayınvalidesi' ile tanışınca sahnedeki secur kıyafetlerinin yerini tamamen kapalı takım ve tulumların aldığı' yönünde oldu. Instagram'da Hadise'nin eski ve yeni kostümleri kıyaslanarak, ünlü popçunun değişimi 'Kaynana effect (Kaynana etkisi)' yorumuyla ti'ye alındı.
Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise’nin sahne kıyafetleri de değişti. Daha önceleri seksi kıyafetler tercih eden Hadise, dün akşamki konserinde tulum tarzında bir elbise giydi. Bir ara istenmeyen gelin ilan edilen Hadise, sahne kıyafetlerini artık daha kapalı seçiyor.
İşte sosyal medyadaki o yorumlardan bazıları...
Ünlü şarkıcı Hadise, özel hayatındaki gelişmelerle gündemde kalmaya devam ediyor. Kaan Yıldırım ile ayrıldıktan sonra Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise'nin istenmeyen gelin olduğu ileri sürülmüştü.