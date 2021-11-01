Hadise Mehmet Dinçerler'in annesiyle tanışınca sahne kıyafetleri birden değişti!

İş insanı Mehmet Dinçerler ile adı anılmaya başladığından beri 'istenmeyen gelin' olduğu konuşulan Hadise, Mehmet Dinçerler'in annesi ile tanıştı. Sosyal medyada 'Hadise bu kez mutluluğu buldu, evliliğe gidiyor' yorumları yapıldı. Sosyal medyada Hadise ile ilgili öne çıkan ve dikkat çeken yorumlardan biri de 'Hadisenin 'müstakbel kayınvalidesi' ile tanışınca sahnedeki secur kıyafetlerinin yerini tamamen kapalı takım ve tulumların aldığı' yönünde oldu. Instagram'da Hadise'nin eski ve yeni kostümleri kıyaslanarak, ünlü popçunun değişimi 'Kaynana effect (Kaynana etkisi)' yorumuyla ti'ye alındı.