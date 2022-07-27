Hadise-Mehmet Dinçerler çifti tatil için soluğu Bodrum'da aldı! Lüks villaya ödedikleri rakam dudak uçuklattı
Sesiyle, iddialı sahne kostümleriyle, şovlarıyla hafızalara kazınan Hadise geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde iş insanı Mehmet Dinçerler ile dünya evine girmişti. Murda konseriyle çok konuşulan yıldız eşi Dinçerler ile birlikte sezonu Bodrum'da açtı. Ünlü çift Göltürkbükü'nde bir haftalığına ev tuttu, verdikleri fiyat ise ağızları açık bıraktı. Bakın ne kadar?
Şarkılarıyla, sahne şovlarıyla hafızalara kazınan Hadise geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde iş insanı Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift yorgunluğunu atmak için soluğu Bodrum'da aldı. İkili Göltürkbükü'nde 7 günlüğüne villa tuttu, ödediği fiyat ise dudak uçuklattı...
Hadise, iş adamı eşi Mehmet Dinçerler'le Bodrum tatiline çıktı. Popçu, Göltürkbükü'nde 7 günlüğüne tuttukları lüks villaya 764 bin 400 lira ödedi.
Geçtiğimiz aylarda Çırağan Sarayı'nda aile arasında yapılan nikâhla evlenen popçu Hadise iş adamı eşi Mehmet Dinçerler'le tatile çıktı
İlk olarak Marmaris'te birkaç gün gözlerden uzaktan tekne turu yapan çift, soluğu Bodrum'da aldı. İkili, Göltürkübü'ndeki bir siteden 7 günlük villa kiraladı.