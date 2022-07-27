Hadise-Mehmet Dinçerler çifti tatil için soluğu Bodrum'da aldı! Lüks villaya ödedikleri rakam dudak uçuklattı

Şarkılarıyla, sahne şovlarıyla hafızalara kazınan Hadise geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde iş insanı Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift yorgunluğunu atmak için soluğu Bodrum'da aldı. İkili Göltürkbükü'nde 7 günlüğüne villa tuttu, ödediği fiyat ise dudak uçuklattı...