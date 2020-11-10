Hadise makyajsız halini sosyal medya hesabından paylaştı! Beğeni yağdı
Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Hadise, makyajsız halini paylaştı. Hadise'nin paylaşımı hayranlarından yine tam not aldı.
Oyuncu Kaan Yıldırım birlikteliği ile magazin gündeminden düşmeyen Hadise'nin yüzü gülüyor. Son dönemde şarkıcılık kariyerinden çok özel hayatıyla adından söz ettiren Hadise, makyajsız haliyle resmen meydan okudu.
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Geçtiğimiz günlerde yeni imaj yoluna giden ve saçlarını kısacık kestiren şarkıcı Hadise, akıllara Kaan Yıldırım ile güzel giden aşkının yaradığını getiriyor.
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"Herkese güzel bir hafta diliyorum" notunu düştüğü kareyi paylaşan 35 yaşındaki şarkıcı, makyajsız hali ve sade güzelliğiyle beğeni topladı.
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Takipçileri tarafından Hadise'ye, "Kaan Yıldırım aşkı Hadise'ye yaradı" yorumları yapıldı.
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