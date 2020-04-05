Hadise makyajsız halini paylaştı sosyal medya sallandı
Her daim makyajlı paylaşım yapan Hadise, hafta sonu paylaşımlarını makyajsız yapınca takipçilerinden beğeni yağdı. Tek bir fotoğrafı 485 binden fazla beğeni oldu...
Instagram fotoğraflarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Hadise, son paylaşımını evinin mutfağından yaptı. Ancak Hadise bu sefer fotoğraflarında makyajsızdı. Hadise'nin makyajsız mutfak fotoğrafları 485 binden fazla beğeni aldı. Hadise'nin evde kaldığı dönem fotoğraflarında makyaj yapmaması dikkat çekti.
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Her zaman makyajla haliyle takipçilerinin karşısına çıkan şarkıcı Hadise'nin son paylaşımlarının tamamına yakını neredeyse makyajsız...
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İşte Hadise'nin evinin mutfağından paylaştığı o makyajsız fotoğraflar...
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Hadise evinin mutfağında...
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