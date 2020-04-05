Hadise makyajsız halini paylaştı sosyal medya sallandı

Instagram fotoğraflarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Hadise, son paylaşımını evinin mutfağından yaptı. Ancak Hadise bu sefer fotoğraflarında makyajsızdı. Hadise'nin makyajsız mutfak fotoğrafları 485 binden fazla beğeni aldı. Hadise'nin evde kaldığı dönem fotoğraflarında makyaj yapmaması dikkat çekti.