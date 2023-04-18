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Hadise küvet pozları ile sosyal medyaya damga vurdu! Yeni şarkısını kutladı

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Hadise küvet pozları ile sosyal medyaya damga vurdu! Yeni şarkısını kutladı

Hadise, iddialı transparan elbisesinden sonra yeni şarkısı Feryat'ı küvet pozlarıyla kutladı. Hadise'nin paylaşımları sosyal medyaya damga vurdu.

Hadise küvet pozları ile sosyal medyaya damga vurdu! Yeni şarkısını kutladı

Geçen yıl mayısta Mehmet Dinçerler ile evlenen Hadise sıkıntılı bir sürecin ardından 5 ayda boşanmıştı. Hadise yeni şarkısı ‘Feryat’ta o günleri anlatmıştı.

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Hadise küvet pozları ile sosyal medyaya damga vurdu! Yeni şarkısını kutladı

Sessiz feryadını "Kaç kere inandım, kaç kere yanıldım. Ölmek istedim, ölsün istedim. Kalbimi yerimden söküp atmak istedim" diyerek ifade etti.

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Hadise küvet pozları ile sosyal medyaya damga vurdu! Yeni şarkısını kutladı

Hadise şarkısını tanıtırken "Bu şarkıya kadar sessiz bir feryattı benimki, duyanın anlamadığı, anlayacak olanın duymadığı... "

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Hadise küvet pozları ile sosyal medyaya damga vurdu! Yeni şarkısını kutladı

"Her seferinde kıyıya vurmaktan yorulup bağıra çağıra feryat etmek istedim. ‘Feryat’ okyanusa açılmayı hayal edip hayal kırıklığıyla deniz kıyısına vuranların hikayesini anlatıyor."

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