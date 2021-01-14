Hadise koronayı atlattı ama korona yüzünden başka hastalık baş gösterdi!
Koronavirüse yakalanan şarkıcı Hadise, neler yaşadığını anlattı. Hadise, koronavirüsün ardından başka bir hastalığın çıktığını da söyledi.
Son zamanlarda aşk hayatıyla gündemde olan Hadise, Kaan Yıldırım ile ayrıldığı sıralarda bir de koronavirüse yakalanmıştı. Koronavirüs olduğu esnalarda herhangi bir açıklama yapmayan Hadise, süreci anlatmak için bir vlog videosu çekti.
Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan ünlü şarkıcı, hastalık sürecinde yaşadıklarını da ilk kez anlattı. Hadise, koronavirüs geçse de korona yüzünden bir başka hastalığının baş gösterdiğini söyledi.
Korona endişesinin kendisinde anksiyete (kaygı bozukluğu) hastalığına yol açtığını söyleyen başarılı şarkıcı, "Benim için zor bir süreçti. Hastanelik olmadım. Bu süreci daha zor durumda hastanelerde geçiren insanları görünce şükrettim." dedi.
Evde yalnız başına izole bir şekilde hastalığı atlattığını söyleyen Hadise, çok korktuğunu da itiraf etti. İşte Hadise'nin koronavirüs hastalığı sürecinde yaşadıkları: