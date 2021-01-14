Hadise koronayı atlattı ama korona yüzünden başka hastalık baş gösterdi!

Son zamanlarda aşk hayatıyla gündemde olan Hadise, Kaan Yıldırım ile ayrıldığı sıralarda bir de koronavirüse yakalanmıştı. Koronavirüs olduğu esnalarda herhangi bir açıklama yapmayan Hadise, süreci anlatmak için bir vlog videosu çekti.