Hadise Kim Kardashian'a benzemek için popo yaptırmıştı şimdi de...
Kaan Yıldırım ile sevgili olan Hadise'nin son fotoğrafı, Kim Kardashian'a benzeyince sosyal medyada olay oldu.
Hadise'nin yeni sevgilisi Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşk herkes tarafından konuşulurken bir sosyal medya paylaşımı, gündemi başka yöne çevirdi. Sürekli olarak Instagram hesabından yaptığı seksi paylaşımlarla takipçilerini büyüleyen Hadise, bu sefer makyaj seçimiyle dillere düştü.
Instagram'da zaman zaman sıfır makyaj paylaşımlar yapan Hadise, bu kez doğal güzelliği bir kenara bırakıp Kim Kardashian makyajı yaptı. Hadise'nin bu değişimi ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.
Kalçasını da yaptırdığı söylenen Hadise, makyajında da Kim Kardashian tarzını seçince, güzel şarkıcının Kardashian'a benzemeye çalıştığı sosyal medya kullanıcıları tarafından konuşulur hale geldi.
Hadise'nin benzemeye çalıştığı kişi Kim Kardashian olunca bir hayli konuşuldu. Paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü şarkıcının takipçileri Hadise'nin fotoğrafını Kim Kardashian'la kolaj yapıp Instagram'da yayınladılar.