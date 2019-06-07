Hadise Kıbrıs'ı salladı! Yıldız Tilbe ile düet yaptı
Hadise, bayramın 3. günü Kıbrıs'ta sahne aldı. İki saat boyunca sahnede kalan güzel şarkıcı, konser esnasında açıklamalarda yaptı.
Hadise bayramın üçüncü günü Kıbrıs'ta sahne aldı. İki saat boyunca sahnede kalan şarkıcı gri renkli, pullu mini elbisesiyle göz kamaştırdı. Hadise'yi dinleyenler arasında Yıldız Tilbe de vardı. Ünlü şarkıcıyı sahneye davet eden Hadise, birlikte şarkı seslendirdi.
Annesini her sahnesinde dilinden düşürmeyen Hadise, “Bu bayram annemle birlikteydim. Bayramı anneyle geçirmek gibisi yok” diyerek, hem hayranlarının bayramını kutladı hem de bayramda ailesi ile birlikte olmaktan duyduğu mutluluğunu ifade etti.
Geçtiğimiz günlerde bir mekan çıkışı görüntülenen Hadise, makyajsız olduğu için bazı kesimler tarafından eleştirilmişti. Eleştiriler hakkında konuşan şarkıcı, “Her gün makyaj yapmak zorunda değiliz. Tüm arkadaşlarım ve dostlarım yanımda oldu. Onlara çok teşekkür ediyorum.
Çok güzel bir akım başlattık. Sadece onlar değil tüm vatandaşlar ve sevenlerim benimle birlikte oldu. Sıfır makyaj ve sıfır saçı da seviyorum, kendimi çok seviyorum” dedi.