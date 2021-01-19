Hadise kameralar karşısında Kaan Yıldırım'la aşkını anlattı 'Psikolojim iyi değildi'

Kaan Yıldırım ile ayrılığı sosyal medya hesabı Instagram'da duyuran Hadise, barışmalarını ise kameralar karşısında itiraf etti. Bir markanın reklam yüzü olan Hadise, lansman için kameralar karşısına geçti. Kaan Yıldırım ile ayrılıklarına dair ise şunları söyledi: