Hadise kameralar karşısında Kaan Yıldırım'la aşkını anlattı 'Psikolojim iyi değildi'
Kaan Yıldırım ile barışan Hadise, kameralar karşısında ayrılığı anlattı. Güzel şarkıcı, şu an mutlu olduklarını da dile getirdi.
Geçtiğimiz yılın şaşırtan aşklarından Hadise ve Kaan Yıldırım 2020'nin son demlerinde kötü zamanlar geçirdi. Önce koronavirüse yakalanan Hadise, ardından Kaan Yıldırım ile ayrıldığını duyurdu. Fakat bu ayrılık uzun sürmedi. İkili, mutluluklarına kaldıkları yerden devam etmeye başladı.
Kaan Yıldırım ile ayrılığı sosyal medya hesabı Instagram'da duyuran Hadise, barışmalarını ise kameralar karşısında itiraf etti. Bir markanın reklam yüzü olan Hadise, lansman için kameralar karşısına geçti. Kaan Yıldırım ile ayrılıklarına dair ise şunları söyledi:
"Büyük konuşmamak lazım. Hepimiz insanız. 2020'de hangimizin psikolojisi yerindeydi? Kadınlar duygularını çok yoğun yaşıyor. Hemcinslerim benim ne demek istediğimi anlayacaktır. Her şey yolunda. Şimdi çok mutluyuz”"
Evlilik haberleri hakkında da konuşan Hadise, "Öyle bir şey olursa zaten duyarsınız" dedi.