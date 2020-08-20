Hadise Kaan Yıldırım'la el ele pozunu paylaştı bakın altına neler yazdı

İlişkilerini uzun bir süredir gözlerden uzak yaşayan ve basın mensuplarına konu hakkında açıklama yapmaktan kaçınan çift Hadise ve Kaan Yıldırım sosyal medyada kendilerini göstermeye başladı. Şimdiye kadar basın mensuplarına hiç görüntü vermeyen hatta yakalanamayan çiftten Hadise, dün ise kural bozdu.