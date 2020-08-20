Hadise Kaan Yıldırım'la el ele pozunu paylaştı bakın altına neler yazdı
Uzun bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise, sosyal medya hesabı Instagram'dan sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı, altına yazdığı not herkesin dikkatini çekti.
İlişkilerini uzun bir süredir gözlerden uzak yaşayan ve basın mensuplarına konu hakkında açıklama yapmaktan kaçınan çift Hadise ve Kaan Yıldırım sosyal medyada kendilerini göstermeye başladı. Şimdiye kadar basın mensuplarına hiç görüntü vermeyen hatta yakalanamayan çiftten Hadise, dün ise kural bozdu.
İlişkisiyle ilgili bu zamana kadar bir şey paylaşmayan Hadise, sevgilisinin elini tuttuğu karesini sosyal medya hesabından yayımladı. Başarılı şarkıcının sevgilisiyle fotoğrafının altına düştüğü not ise kimsenin gözünden kaçmadı.
Hadise paylaşımına şu notu düştü: "Yanımda, sağımda, solumda, ufkumda... Yanında, yazında, kışında, tüm baharlarında..."
Kaan ve Hadise'nin bu kareleri kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü ve binlerce kişi tarafından "Örnek çift" olarak paylaşıldı fakat Hadise'nin 9 ay önce verdiği röportaj ortaya çıkınca "Asla asla deme" yorumları yapıldı.