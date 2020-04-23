Hadise Kaan Yıldırım'ın evine girerken görüntülendi! Aşk sonunda belgelendi

Magazin gündeminden düşmeyen Hadise ve Kaan Yıldırım ikilisi bir süredir yaşadıkları aşkları ile konuşulmaya devam ediyorlar. Ünlü şarkıcı Hadise, Habertürk'te yer alan habere göre, önceki gün sevgilisi Kaan'ın evine özel aracıyla giriş yaparken objektife takılan ünlü şarkıcı soruları gülümseyerek yanıtsız bıraktı.