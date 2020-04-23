Hadise Kaan Yıldırım'ın evine girerken görüntülendi! Aşk sonunda belgelendi
Bir süredir aşk iddiasıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Hadise, önceki gün Kaan Yıldırım'ın evine girerken görüntülendi. Hadise, sevgilisinin evine girerken, kız kardeşi Derya Açıkgöz'de ablasının bankadaki işlerini halletti.
Magazin gündeminden düşmeyen Hadise ve Kaan Yıldırım ikilisi bir süredir yaşadıkları aşkları ile konuşulmaya devam ediyorlar. Ünlü şarkıcı Hadise, Habertürk'te yer alan habere göre, önceki gün sevgilisi Kaan'ın evine özel aracıyla giriş yaparken objektife takılan ünlü şarkıcı soruları gülümseyerek yanıtsız bıraktı.
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Hadise’nin Kaan Yıldırım’ın evine girmesinden yaklaşık bir saat sonra aynı araçla Bebek’e gelen kız kardeşi Derya Açıkgöz, ablası adına banka işlerini halletti.
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Maskesiz olan ve hızlı adımlarla çıkış yapan Açıkgöz de sorulan sorulara yanıt vermedi.
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Sosyal medya hesabı Instagram'da 11,6 milyon takipçisi bulunan O Ses Türkiye jürisi Hadise, geçtiğimiz günlerde evinin bahçesinden bahar pozlarını paylaştı.
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