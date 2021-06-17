Hadise Kaan Yıldırım ayrılığında bomba Ebru Gündeş iddiası
Hadise ve Kaan Yıldırım İnstagram'da birbirlerini takipten çıkarak ve beraber oldukları fotoğrafları silerek ayrılık haberini doğruladılar. Şimdi ise gözler yeni şarkısı çıkmak üzere olan Hadise ve ünlü oyuncu Kaan Yıldırım'dan gelecek açıklamada... Kulisleri karıştıran bu haberle ilgili ,magazin sunucusu Bilal Özcan, sosyal medyadan bomba bu ayrılığa ilişkin çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.
Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir dargın bir barışık çift yine İnstagram'dan birbirini takip etmeyi bırakınca sosyal medyada ayrıldıkları yönünde dedikodular çıktı.
Hadise ve Kaan Yıldırım, birbirlerinin fotoğraflarını da sildiler.
Beyaz Magazin sunucusu Bilal Özcan, İnstagram'dan yaptığı paylaşımda Kaan Yıldırım'ın, Hadise'nin O Ses Türkiye yarışma programında jüri koltuğunu paylaştığı arkadaşı Ebru Gündeş'i aradığını ve bu aramadan sonra ayrıldıklarını iddia etti.
Hadise ve Kaan Yıldırım herhangi bir şekilde bu ayrılığı doğrulamadı ancak magazin kulisleri, zaten bir dargın bir barışık olan çiftin ayrılığının kesin olduğunu konuşuyor. Evlilik hazırlıkları yaptıkları da bilinen çiftten açıklama bekleniyor.