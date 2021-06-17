BIST 1.414
DOLAR 8,70
EURO 10,38
ALTIN 498,04

Hadise Kaan Yıldırım ayrılığında bomba Ebru Gündeş iddiası

Hadise Kaan Yıldırım ayrılığında bomba Ebru Gündeş iddiası

Hadise ve Kaan Yıldırım İnstagram'da birbirlerini takipten çıkarak ve beraber oldukları fotoğrafları silerek ayrılık haberini doğruladılar. Şimdi ise gözler yeni şarkısı çıkmak üzere olan Hadise ve ünlü oyuncu Kaan Yıldırım'dan gelecek açıklamada... Kulisleri karıştıran bu haberle ilgili ,magazin sunucusu Bilal Özcan, sosyal medyadan bomba bu ayrılığa ilişkin çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

Hadise Kaan Yıldırım ayrılığında bomba Ebru Gündeş iddiası

Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir dargın bir barışık çift yine İnstagram'dan birbirini takip etmeyi bırakınca sosyal medyada ayrıldıkları yönünde dedikodular çıktı.

121
Hadise Kaan Yıldırım ayrılığında bomba Ebru Gündeş iddiası

 Hadise ve Kaan Yıldırım, birbirlerinin fotoğraflarını da sildiler.

221
Hadise Kaan Yıldırım ayrılığında bomba Ebru Gündeş iddiası

Beyaz Magazin sunucusu Bilal Özcan, İnstagram'dan yaptığı paylaşımda Kaan Yıldırım'ın, Hadise'nin O Ses Türkiye yarışma programında jüri koltuğunu paylaştığı arkadaşı Ebru Gündeş'i aradığını ve bu aramadan sonra ayrıldıklarını iddia etti.

321
Hadise Kaan Yıldırım ayrılığında bomba Ebru Gündeş iddiası

Hadise ve Kaan Yıldırım herhangi bir şekilde bu ayrılığı doğrulamadı ancak magazin kulisleri, zaten bir dargın bir barışık olan çiftin ayrılığının kesin olduğunu konuşuyor. Evlilik hazırlıkları yaptıkları da bilinen çiftten açıklama bekleniyor.

421