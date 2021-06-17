Hadise Kaan Yıldırım ayrılığında bomba Ebru Gündeş iddiası

Hadise ve Kaan Yıldırım herhangi bir şekilde bu ayrılığı doğrulamadı ancak magazin kulisleri, zaten bir dargın bir barışık olan çiftin ayrılığının kesin olduğunu konuşuyor. Evlilik hazırlıkları yaptıkları da bilinen çiftten açıklama bekleniyor.