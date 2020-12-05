Hadise Kaan Yıldırım ayrılığı yalan çıktı aşk pozlarını böyle paylaştılar
Kaan Yıldırım, Hadise ile olan fotoğrafını Instagram hikayesinde paylaştı. Ayrılık iddiaları yalan çıktı.
Uzun bir süredir ayrıldıkları konuşulan Hadise ve Kaan Yıldırım çifti sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Son dönemde magazin dünyasında ayrıldıkları iddia edilen çiftin hayranları ikiliyi yakın takibe almıştı.
Ünlü çift ile ilgili akıllardaki soruları gidecek paylaşım Kaan Yıldırım'dan geldi. Yıldırım, Hadise olan fotoğrafını Instagram hikayesine ekledi. "Kaan Yıldırım ve Hadise barıştı mı?" sorusu da böylece yanıt bulmuş oldu.
Magazin dünyasının yakın takibe aldığı Hadise ve Kaan yıldırım çifti son zamanlarda ayrılık iddialarını destekleyen paylaşımlarda bulunuyorlardı.
Neyse ki durumun sanıldığı gibi olmadığı Kaan Yıldırım'ın paylaşımı ile ortaya çıktı.