Hadise Kaan Yıldırım ayrılığı yalan çıktı aşk pozlarını böyle paylaştılar

Ünlü çift ile ilgili akıllardaki soruları gidecek paylaşım Kaan Yıldırım'dan geldi. Yıldırım, Hadise olan fotoğrafını Instagram hikayesine ekledi. "Kaan Yıldırım ve Hadise barıştı mı?" sorusu da böylece yanıt bulmuş oldu.