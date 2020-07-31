Hadise Kaan Yıldırım aşkından ilk fotoğraflar! İkili Instagram'dan aşklarını duyurdu
Uzun süredir aşklarını gözlerden uzak yaşayan Hadise- Kaan Yıldırım ikilisi aşklarını duyurdu. Kaan Yıldırım, sevgilisi Hadise ile yer aldığı fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.
Magazin dünyasında aşkları olay olan Hadise- Kaan Yıldırım ikilisi uzunca bir süre sessizliğe bürünmüştü. İki aşık, aşklarını Instagram'dan paylaşımla duyurdu.
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2020 yılının sürpriz aşklarından olan Hadise-Kaan Yıldırım birlikteliğinden ilk fotoğraflar geldi.
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Yıldırım, sevgilisi Hadise ile ilk defa bir karesini paylaştı. Tatil karesinin altına siyah kalp emojisi koyan Yıldırım, “Söğüt ağacı” notuyla paylaştı.
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Ünlü oyuncu daha sonra ise Hadise ile bu kez teknede çekilmiş siyah beyaz karesini Instagram’ın hikaye bölümünden yayınladı.
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