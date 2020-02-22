Hadise Kaan Yıldırım aşkında yeni gelişme! Benek'in resimlerini sildi

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen Hadise, önceki günlerde yayımladığı fotoğraftaki bir detayla çok konuşuldu. Şarkıcı bir köpekle çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı ve köpeğin oyuncu Kaan Yıldırım' ait olduğu ortaya çıktı.