Hadise Kaan Yıldırım aşkında yeni gelişme! Benek'in resimlerini sildi
Ünlü şarkıcı Hadise'nin oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşadıkları iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Yıldırım'ın köpeği 'Benek' ile çekildiği fotoğrafı önceki gün silen Hadise'nin resimleri silmesi dikkat çekti.
Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen Hadise, önceki günlerde yayımladığı fotoğraftaki bir detayla çok konuşuldu. Şarkıcı bir köpekle çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı ve köpeğin oyuncu Kaan Yıldırım' ait olduğu ortaya çıktı.
Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım'ın paylaşımlarından 'Benek' adlı köpeği tanıyan sosyal medya kullanıcıları, ikiliyi aşk dedikodularına karıştırmıştı. Özel hayatı hakkında herhangi bir açıklama yapmayan şarkıcı, önceki gün Instagram'dan o kareleri silmesi dikkatlerden kaçmadı.
Hadise'nin bu hareketi takipçileri tarafından 'anlaşamadılar, ayrıldılar' şeklinde yorumlandı.
Şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda, "Kim diyor yalnız olduğumu? Niye yalnız olduğumu düşünüyorsunuz? Biri olsa da söylemem" açıklamasını yapmıştı.