Hadise Kaan Yıldırım aşkı bitti mi her şeyi sildiler
Hadise ile Kaan Yıldırım arasındaki gizemli aşk bitti mi. Önce KAan Yıldırım ardından da Hadise İnstagram hesaplarında temizlik yaptı. 'Aşk tamamen bitti' yorumları yapıldı...
Popçu Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım aşkıyla ilgili son iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Önce Hadise ardından da Kaan Yıldırım'ın birbirleriyle İnstagram hesaplarında temizlik yapmaları "ayrıldılar" yeklinde yorumlandı.
Hadise ve Kaan Yıldırım ilişkisi, kafaları karıştırmaya devam ediyor. Seksi şarkıcı, yılbaşında hayatında biri olduğunu belirtip, "Sevgilimi ben isteyene kadar bulamazsınız" mesajı verdi.
Ancak Hadise'nin geçtiğimiz ay beyaz bir köpekle verdiği poz, aşkını deşifre etti. Şarkıcının fotoğrafındaki köpeğin, oyuncu Kaan Yıldırım'a ait olduğu ortaya çıktı.
Hadise, bu olaydan kısa bir süre sonra da 'Benek' isimli aynı köpekle yeniden poz verdi. Ancak paylaşımların ardından köpekle olan iki karesini de bir anda sosyal medya hesabından sildi. Bu durum "Yıldırım aşkında ilk kriz" yorumlarını beraberinde getirmişti.