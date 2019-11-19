Hadise Jennifer Lopez mayosu eleştirilerine sert çıktı! 'Salak değilim' diyerek isyan etti
Hadise, Jennifer Lopez sahne kostümünün aynısını giydiği için eleştirilerin hedefi olmuştu, o eleştirilere 'Salak değilim' diyerek sert çıktı.
Zaman zaman cesur sahne kıyafetleriyle adından söz ettiren Hadise, Sheraton Otel Beyoğlu'nun açılış partisinde sahne aldı. Sevilen şarkılarını dinleyenleri için söyleyen Hadise, kıyafeti, saçı ve makyajıyla yine dikkatleri üzerine çekti, sahne öncesi açıklamalar yapan Hadise, samimi açıklamalarda bulundu.
Şarkılarını sevenleriyle paylaşmadan önce muhabirlerin sorularını yanıtlayan Hadise, "Balmumu heykelinizin yapılması için teklif aldınız mı?" sorusuna esprili bir yanıt verdi. Hadise, "Bana öyle bir teklif gelmedi. Ancak olursa gurur duyarım ki bence Hadise'nin heykeli olmalı" dedi.
Hadise, bir dönem Jennifer Lopez ile benzer sahne kıyafeti nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelmişti, güzel popçu, o kıyafeti için de açıklamalar yaptı.
Hadise, O dönem başka bir ünlü giymişti. Ben de zaten 'benim tasarımım' demedim. Başka bir kişinin tasarladığı elbiseye 'ben tasarladım' diyecek kadar salak değilim" diyerek isyan etti.