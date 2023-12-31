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Hadise "İyi bir sene diliyorum! paylaşımı yaptı, ortalık yıkıldı! Bu gece 4 milyon TL kazanacak

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Hadise "İyi bir sene diliyorum! paylaşımı yaptı, ortalık yıkıldı! Bu gece 4 milyon TL kazanacak

Bu ece yılbaşı programı için 4 milyon liraya sahneye çıkacak olan Hadise, dostlarıyla evinde erken yılbaşı kutlaması yaptı. Hadise'nin dans fotoğrafları "Roman havası mı oynadın? Acil video paylaş" yorumlarına neden oldu.

Hadise "İyi bir sene diliyorum! paylaşımı yaptı, ortalık yıkıldı! Bu gece 4 milyon TL kazanacak

Yılbaşı programında sahne alacak olan Hadise, evinde yaptığı yılbaşı kutlamasının fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı, ortalık yıkıldı. Hadise, bu gece 4 milyon lira karşılığında sahneye çıkacak. 

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Hadise "İyi bir sene diliyorum! paylaşımı yaptı, ortalık yıkıldı! Bu gece 4 milyon TL kazanacak

 Hadise'nin arkadaşlarıyla yaptığı kutlamanın fotoğrafını "İyi bir sene diliyorum..." paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu. 

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Hadise "İyi bir sene diliyorum! paylaşımı yaptı, ortalık yıkıldı! Bu gece 4 milyon TL kazanacak

Hadise'nin dans ettiği fotoğraflar olay olurken, Roman havası mı oynadığı sorgulandı. 

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Hadise "İyi bir sene diliyorum! paylaşımı yaptı, ortalık yıkıldı! Bu gece 4 milyon TL kazanacak

Takipçileri Hadise'den o kutlamadaki dansın videosunu paylaşmasını da istedi...

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