Hadise "İyi bir sene diliyorum! paylaşımı yaptı, ortalık yıkıldı! Bu gece 4 milyon TL kazanacak
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Bu ece yılbaşı programı için 4 milyon liraya sahneye çıkacak olan Hadise, dostlarıyla evinde erken yılbaşı kutlaması yaptı. Hadise'nin dans fotoğrafları "Roman havası mı oynadın? Acil video paylaş" yorumlarına neden oldu.
Yılbaşı programında sahne alacak olan Hadise, evinde yaptığı yılbaşı kutlamasının fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı, ortalık yıkıldı. Hadise, bu gece 4 milyon lira karşılığında sahneye çıkacak.
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Hadise'nin arkadaşlarıyla yaptığı kutlamanın fotoğrafını "İyi bir sene diliyorum..." paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.
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Hadise'nin dans ettiği fotoğraflar olay olurken, Roman havası mı oynadığı sorgulandı.
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Takipçileri Hadise'den o kutlamadaki dansın videosunu paylaşmasını da istedi...
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