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Hadise isyanı bastı 'Linç kültürünün faturasını en ağır ödeyenlerdenim' deyip anlattı

Hadise isyanı bastı 'Linç kültürünün faturasını en ağır ödeyenlerdenim' deyip anlattı

Hadise, kiloları yüzünden aldığı eleştiriler hakkında ilk kez konuştu. Ünlü şarkıcı, ''Roberto Carlos bacaklı'' dendiğini de hatırlatıp anlattı.

Hadise isyanı bastı 'Linç kültürünün faturasını en ağır ödeyenlerdenim' deyip anlattı

Son zamanlarda sosyal medya hesabından sıklıkla makyajsız, doğal halini paylaşan hatta sosyal medya akımlarına imza atan şarkıcı Hadise, L'Officiel Dergisi'ne kapak oldu. Genç kızlara örnek olmak istediğini söyleyen Hadise'nin açıklamaları dikkat çekti.

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Hadise isyanı bastı 'Linç kültürünün faturasını en ağır ödeyenlerdenim' deyip anlattı

Yıllar önce fazla kiloları sebebiyle eleştirilmesi ile ilgili konuşan Hadise, "Ben bu linç kültürünün faturasını en ağır ödeyen isimlerden biriyim" ifadelerini kullandı.

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Hadise isyanı bastı 'Linç kültürünün faturasını en ağır ödeyenlerdenim' deyip anlattı

"Obez' dediler, 'Roberto Carlos bacaklı' dediler, 'Çok zayıf', 'Çok çirkinleşti', 'Sivrisineğe döndü' dediler. Söylemedikleri söz kalmadı. Hepsini yaşadım" şeklinde konuştu.

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Hadise isyanı bastı 'Linç kültürünün faturasını en ağır ödeyenlerdenim' deyip anlattı

Hadise, "Acı olan da çoğunlukla kadınların bu nefreti kusması... O dönem sosyal medya bu kadar yaygın kullanılmıyordu. Destek görmem gereken anlarda destek görmedim" dedi.

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