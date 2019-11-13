Hadise Instagram'ında seksi pozlarıyla ortalığı yıktı 'Güç veriyor' deyip paylaştı
Konserleri için cesur kıyafetler seçen Hadise, yeni polarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Son zamanlarda sıklıkla sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen ve cesur kıyafetleriyle adından söz ettiren güzel şarkıcı Hadise, son konseri için de cesur bir kıyafet seçimi yaptı ve konser esnasında çekildiği fotoğraflarını Instagram hesabından sevenleriyle paylaştı.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlülerden biri olan Hadise, seksi kıyafetli konser fotoğraflarını, ''Sahnede olmak, şarkı söylemek, dans etmek ve sizin alkışlarınız bana güç veriyor'' notuyla paylaştı.
Instagram hesabından fotoğraflarını paylaşır paylaşmaz binlerce beğeni alan Hadise, cesur kıyafet seçimiyle de dikkatleri üzerine toplamayı başardı.
Öte yandan Aslı Enver ve Murat Boz ayrılığının nedeni olarak gösterilen Hadise'yi iddialar oldukça kızdırmış ve geçtiğimiz günlerde bu iddialara son noktayı koymuştu.