Hadise Instagram'da 13 milyona ulaştığını o fotoğrafıyla kutladı ama kimse tanıyamadı
Hadise, 13 milyon takipçiye ulaştığını bu pozlarla duyurdu. Şarkıcının yüzündeki değişim dikkat çekti.
Hadise, 13 milyon takipçiye ulaştığını bu kareyle duyurdu. Instagram hesabındaki takipçi sayısının 13 milyona ulaştığını duyuran ünlü şarkıcı Hadise, paylaştığı fotoğrafla yaşadığı sevinci gösterdi. Ancak hayranları, imaj değiştiren Hadise'yi tanımakta zorlandı.
Hadise'nin bu paylaşımına ünlü dostlarıdnan da beğeni ve yorum geldi.
Ünlü şarkıcı Hadise, Instagram hesabındaki takipçi sayısının 13 milyona ulaştığını duyurduğu paylaşımları sosyal medyada olay oldu. Hadise paylaştığı fotoğrafla yaşadığı mutluluğu gösterdi.
“Bu kız kim?”
Değişimiyle dikkat çeken popçuya takipçileri “Bu kız kim?” diye sordu.