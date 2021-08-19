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Hadise Instagram'da 13 milyona ulaştığını o fotoğrafıyla kutladı ama kimse tanıyamadı

Hadise Instagram'da 13 milyona ulaştığını o fotoğrafıyla kutladı ama kimse tanıyamadı

Hadise, 13 milyon takipçiye ulaştığını bu pozlarla duyurdu. Şarkıcının yüzündeki değişim dikkat çekti.

Hadise Instagram'da 13 milyona ulaştığını o fotoğrafıyla kutladı ama kimse tanıyamadı

Hadise, 13 milyon takipçiye ulaştığını bu kareyle duyurdu. Instagram hesabındaki takipçi sayısının 13 milyona ulaştığını duyuran ünlü şarkıcı Hadise, paylaştığı fotoğrafla yaşadığı sevinci gösterdi. Ancak hayranları, imaj değiştiren Hadise'yi tanımakta zorlandı.

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Hadise Instagram'da 13 milyona ulaştığını o fotoğrafıyla kutladı ama kimse tanıyamadı

Hadise'nin bu paylaşımına ünlü dostlarıdnan da beğeni ve yorum geldi.

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Hadise Instagram'da 13 milyona ulaştığını o fotoğrafıyla kutladı ama kimse tanıyamadı

Ünlü şarkıcı Hadise, Instagram hesabındaki takipçi sayısının 13 milyona ulaştığını duyurduğu paylaşımları sosyal medyada olay oldu. Hadise paylaştığı fotoğrafla yaşadığı mutluluğu gösterdi. 

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Hadise Instagram'da 13 milyona ulaştığını o fotoğrafıyla kutladı ama kimse tanıyamadı

“Bu kız kim?”

Değişimiyle dikkat çeken popçuya takipçileri “Bu kız kim?” diye sordu.

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