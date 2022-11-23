Hadise ile Reza Zarrab'ın aşk konuşmaları! O konuşmalar Ebru Gündeş'in dava dosyasında
Şarkıcı Hadise'nin en yakın arkadaşı Ebru Gündeş boşanmadan önce Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Hadise'nin, Reza Zarab’la WhatsApp üzerinden konuşma yaptığı ve bu konuşmaların dava dosyasına girdiği iddia edildi. Zarrab'ın Hadise'ye "Beni de bitirdin kendini de!" dediği iddia edildi.
Ebru Gündeş’in Reza Zarrab’la 11 yıllık evliliği “O Ses Türkiye”de birlikte jüri üyeliği yaptığı Hadise yüzünden bittiği iddia edilmişti. Geçen yıl Nisan ayında Reza Zarrab’ın Gündeş’le evliyken Hadise’yle birlikte olduğu, ikilinin Amerika’da tatil yaptıkları iddiası yer almıştı.
Bu iddiaları yalanlayan Hadise, yayın yasağı çıkarıp dava açacağını belirtmişti. O dönem Kaan Yıldırım’la birlikte olan Hadise, sosyal medya hesaplarından bir dönem en yakın arkadaşı olan Ebru Gündeş’le olan fotoğraflarını silmişti.
Yasak aşkın konuşmaları...
Hadise’nin Reza Zarrab’ın aşk haberinin çıkmasının ardından Amerika’da olan iş insanıyla WhatsApp üzerinden konuşma yaptığı iddiası gündeme geldi.
Zarrab: Beni de kendini de bitirdin
Dava dosyasına giren yazışmalarda Reza Zarrab’ın Hadiseye gönderdiği mesajda, “Beni de bitirdin kendini de” diye sitem ettiği belirtildi.