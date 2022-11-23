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Hadise ile Reza Zarrab'ın aşk konuşmaları! O konuşmalar Ebru Gündeş'in dava dosyasında

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Hadise ile Reza Zarrab'ın aşk konuşmaları! O konuşmalar Ebru Gündeş'in dava dosyasında

Şarkıcı Hadise'nin en yakın arkadaşı Ebru Gündeş boşanmadan önce Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Hadise'nin, Reza Zarab’la WhatsApp üzerinden konuşma yaptığı ve bu konuşmaların dava dosyasına girdiği iddia edildi. Zarrab'ın Hadise'ye "Beni de bitirdin kendini de!" dediği iddia edildi.

Hadise ile Reza Zarrab'ın aşk konuşmaları! O konuşmalar Ebru Gündeş'in dava dosyasında

Ebru Gündeş’in Reza Zarrab’la 11 yıllık evliliği “O Ses Türkiye”de birlikte jüri üyeliği yaptığı Hadise yüzünden bittiği iddia edilmişti. Geçen yıl Nisan ayında Reza Zarrab’ın Gündeş’le evliyken Hadise’yle birlikte olduğu, ikilinin Amerika’da tatil yaptıkları iddiası yer almıştı.

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Hadise ile Reza Zarrab'ın aşk konuşmaları! O konuşmalar Ebru Gündeş'in dava dosyasında

Bu iddiaları yalanlayan Hadise, yayın yasağı çıkarıp dava açacağını belirtmişti. O dönem Kaan Yıldırım’la birlikte olan Hadise, sosyal medya hesaplarından bir dönem en yakın arkadaşı olan Ebru Gündeş’le olan fotoğraflarını silmişti.

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Hadise ile Reza Zarrab'ın aşk konuşmaları! O konuşmalar Ebru Gündeş'in dava dosyasında

Yasak aşkın konuşmaları...
Hadise’nin Reza Zarrab’ın aşk haberinin çıkmasının ardından Amerika’da olan iş insanıyla WhatsApp üzerinden konuşma yaptığı iddiası gündeme geldi. 

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Hadise ile Reza Zarrab'ın aşk konuşmaları! O konuşmalar Ebru Gündeş'in dava dosyasında

Zarrab: Beni de kendini de bitirdin

Dava dosyasına giren yazışmalarda Reza Zarrab’ın Hadiseye gönderdiği mesajda, “Beni de bitirdin kendini de” diye sitem ettiği belirtildi. 

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