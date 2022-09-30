Hadise ile Mehmet Dinçerler tek celsede boşandı! Duruşmaya bile gelmediler
Günlerdir magazin manşetlerinden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler'in evliliği Beykoz Adliyesi'nde görülen davada tek celsede bitti. İkili resmen boşandı...
Şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler arasındaki kaos boşanmayla sonuçlandı. Mayıs ayında evlenen ünlü çift, 5 aylık evliliklerinin ardından boşanmaya karar vermişti.
Konserinde döktüğü gözyaşıyla evliliğinde sorunlar yaşadığı ifşa olan Hadise Açıkgöz, geçtiğim günlerde Beykoz Adalet Sarayı'na gelerek boşanmak için dilekçe vermişti.
Hadise'nin boşanma dilekçesinde, "Davalı tarafın bu davranışları, zaman içerisinde psikolojik baskı boyutuna ulaşmıştır. Bu psikolojik baskılar müvekkili oldukça yıpratmış ve sadece kişisel hayatını değil, kamuoyuna yansıdığı üzere sanat hayatını da etkileyecek boyuta varmıştır. Bu nedenle, taraflar arasında karşılıklı olarak uyumsuzluklar kendini göstermiş, ayrı yaşamaya başlamışlar ve evlilikleri fiilen sona ermiştir. Tarafların bundan böyle birlikte yaşamaları mümkün değildir" denilmişti.
Beykoz 2. Aile Mahkemesi’nde bugün görülen ilk duruşmaya Hadise ve Mehmet Dinçerler katılmadı.