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Hadise İbrahim Tatlıses Aleyna Tilki Haluk Levent hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı

Hadise İbrahim Tatlıses Aleyna Tilki Haluk Levent hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı

Online müzik akış servisi Spotify tarafından güncellenen liste İbrahim Tatlıses, Aleyna Tilki, Hadise, Haluk Levent'i hüsrana uğrattı.

Hadise İbrahim Tatlıses Aleyna Tilki Haluk Levent hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı

Dünyanın en büyük online müzik akış servisi Spotify, Hot Hits Türkiye listesini güncelledi. En çok dinlenen şarkıların belli olduğu listede Haluk Levent, Aleyna Tilki, Hadise, İbrahim Tatlıses'e fark atıp zirveye yerleşen isim herkesi şaşkına çevirdi.

İşte en çok dinlenen şarkılar...

131
Hadise İbrahim Tatlıses Aleyna Tilki Haluk Levent hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı

30 - Contra - Islak Kum

231
Hadise İbrahim Tatlıses Aleyna Tilki Haluk Levent hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı

29 - Tuğba Yurt - Benim O

331
Hadise İbrahim Tatlıses Aleyna Tilki Haluk Levent hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı

28 - Ezhel - Sakatat

431