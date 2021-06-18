Hadise İbrahim Tatlıses Aleyna Tilki Haluk Levent hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı
Online müzik akış servisi Spotify tarafından güncellenen liste İbrahim Tatlıses, Aleyna Tilki, Hadise, Haluk Levent'i hüsrana uğrattı.
Dünyanın en büyük online müzik akış servisi Spotify, Hot Hits Türkiye listesini güncelledi. En çok dinlenen şarkıların belli olduğu listede Haluk Levent, Aleyna Tilki, Hadise, İbrahim Tatlıses'e fark atıp zirveye yerleşen isim herkesi şaşkına çevirdi.
İşte en çok dinlenen şarkılar...
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30 - Contra - Islak Kum
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29 - Tuğba Yurt - Benim O
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28 - Ezhel - Sakatat
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