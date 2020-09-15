Hadise hüngür hüngür ağladı sebebi ortaya çıktı! Kaan Yıldırım'la aşk yaşıyor

Son dönemde hem aşkıyla hem de 'Küçük Bir Yol' şarkısıyla gündeme gelen Hadise'den yeni bir paylaşım geldi. Oyuncu Kaan Yıldırım’la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hadise, son çıkan şarkısıyla ilgili açıklama yaptı.