Hadise hemşehrisi İrem Sak'a övgüler yağdırdı! Sosyal medyada olay oldu
Hadise, oyuncu İrem Sak'ın 'Ne güzel kızlar var' paylaşımına yanıt verdi. Hadise'nin tepkisiz kalmayarak Sak'a yaptığı yorum hayranlarını mest etti.
Son dönemde Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla gündemde olan ünlü şarkıcı Hadise, oyuncu İrem Sak’ın “Ne güzel kızlar var” tweetine kayıtsız kalmadı. Hadise'nin Sak'ın tweetlerine yaptığı yorum hayranlarını mest etti.
O Ses Türkiye'nin güzel jürisi, Sak'ın paylaşımına 'Mesela sen' yanıtını verdi. Hadise'nin takipçileri, bu yanıt üzerine “İki güzel Sivaslının dayanışması” yorumunda bulundu.
Hadise'nin yorumu sonrası Sak'ın paylaşımına yorum yağdı. İki ünlü isim hayranları sosyal medyada bu paylaşımları beğendi ya da yorum yaparak iki isme destek verdi. Çoğu kullanıcı "ikiniz de güzelsiniz" yorumunda bulundu.
"Estetik itirafı olay oldu": İrem Sak, geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim'in konuğu olmuştu. Online bağlantı ile gerçekleşen sohbette ünlü, oyuncu, yüzüne dolgu yaptırdığını ama 6 ayda bir yenilenmesi gereken dolgularının karantina döneminde eridiğini söylemişti.