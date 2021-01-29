Hadise hayatının şokunu yaşadı! Gece yarısı siteye gelip...
35 yaşındaki Hadise gece yarısı evinde hayatının şokunu yaşadı. Olay emniyete sunulan dilekçeyle ortaya çıktı.
2020 yılına aşk hayatı ve ayrılıkla damga vuran Hadise, yeni yılda ayrılığı sevgilisi Kaan Yıldırım ile barışmışlardı. Kısa süren ayrılığın ardından Hadise barıştıklarının müjdesini vermişti.
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Mutlu günler geçiren Hadise, gece yarısı hayatının şokunu yaşadı.
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Şarkıcının Emniyet’e ve İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunduğu dilekçeye göre olay 19 Ocak’ta gece saat 00.05 sıralarında yaşandı.
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Turizmci olduğu öğrenilen Tarık D., İstinye’deki siteye gelerek güvenlik görevlilerine kendisini Hadise’nin davet ettiğini söyledi.
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