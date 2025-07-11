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Hadise Harbiye'yi salladı! Dans performansı bu kadarda olmaz dedirtti...

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Hadise Harbiye'yi salladı! Dans performansı bu kadarda olmaz dedirtti...

Şarkıcı Hadise, Harbiye konserlerine başladı. Sahne şovlarını yenileyen Hadise, 20 kişilik uluslararası dansçılardan oluşan bir şov ekibiyle çıktı.

Hadise Harbiye'yi salladı! Dans performansı bu kadarda olmaz dedirtti... - Resim: 1

 Kıyafet seçimleri, dansları ve sahnede duş alması sosyal medyada büyük ilgi gördü. Özellikle pembe sahne kostümü ve sandalyeyle yaptığı dans, çokça konuşuldu.

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Hadise Harbiye'yi salladı! Dans performansı bu kadarda olmaz dedirtti... - Resim: 2

Hadise, Harbiye konserlerine başladı. Şarkıcı uzun zamandır hazırlandığı Harbiye konserinin ilkini dün gerçekleştirdi. Sahne şovlarını yenileyen ünlü şarkıcı, konserlerine 20 kişilik uluslararası dansçılardan oluşan şov ekibiyle çıktı.

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Hadise Harbiye'yi salladı! Dans performansı bu kadarda olmaz dedirtti... - Resim: 3

ANNESİ VE KARDEŞİ DE TAKİP ETTİ

Konsere Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz ve kız kardeşi Derya Açıkgöz de katıldı. Hadise, uzun zamandır hazırlandığı konserde inanılmaz şovlara imza attı.

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Hadise Harbiye'yi salladı! Dans performansı bu kadarda olmaz dedirtti... - Resim: 4

SAHNEDE DUŞ ALDI

Yatakta dans ettiği anlar, cesur mini etekli kostümleri ve sahnedeki duşuyla adından söz ettiren Hadise çokça konuşuldu.

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